Dr. Cornelia Hösemann: Nein. Die WHO hat empfehlenden Charakter, keinen durchsetzenden Charakter und hat damit keine Verfügungsmöglichkeit darüber, wie die Empfehlung in den einzelnen Ländern umgesetzt wird. In Deutschland werden solche Empfehlungen zunächst von der STIKO (Ständige Impfkommission) geprüft und dann wird darüber entschieden. Nur weil die WHO Daten vorliegen hat, aus denen sie diese Empfehlung ableitet, heißt das noch nicht, dass es in Deutschland auch umgesetzt wird.