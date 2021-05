Jana Hoger, Haustier-Expertin bei der Tierechtsorganisation PETA, sieht diese Listen kritisch: "Ein Pitbull ist nicht unbedingt gefährlicher als ein Pudel oder ein Schäferhund. Das sind einfach Hunde, die von uns Menschen zu etwas abgestempelt werden, was sie nicht sind. Das Problem ist viel eher, dass diese Hunde oft aus dubiosen Quellen stammen, dass mit denen auch Missbrauch passiert." Die Statistik gibt ihr recht: In Sachsen wurden im vergangenen Jahr knapp 400 Menschen durch Hunde verletzt. Nur sieben davon durch Listenhunde.

In Mitteldeutschland wird immer wieder darüber diskutiert, ob der Hundeführerschein nicht auch hier verpflichtend für alle sein sollte. In Sachsen kochte die Debatte darüber erst kürzlich wieder hoch, nachdem in Taucha ein Ehepaar und ihr Hund von ein paar Hirtenhunden angegriffen worden waren . Aktuell gibt es aber keinerlei Bestrebungen in die Richtung.

Bettina Krist ist Hundetrainerin in Leipzig und würde sich einen verpflichtenden Hundeführerschein für Sachsen sehr wünschen: "Weil sich dadurch, glaube ich, viele Menschen im Vorfeld viel intensiver mit der Anschaffung eines Hundes beschäftigen würden, weil man gezwungen wird, sich zu fragen: Was kommt da eigentlich auf mich zu? Was muss ich alles beachten?" In ihrer Hundeschule bietet Krist auch Vorbereitungskurse für den Hundeführerschein an. Dabei beobachtet sie immer wieder, wie Hund und Halter davon profitieren: "Gerade durch die Vorbereitung schweißt man natürlich auch als Team mit seinem Hund zusammen. Die gemeinsame Arbeit stärkt die Bindung. Es ist auch einfach immer schön zu sehen, wie sich das Verhalten zum Hund positiv verändert."