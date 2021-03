Corona mit Lockdown und Homeoffice habe das noch beflügelt, doch den Trend zum Hund, den gäbe es schon länger: "Wenn das mit dem menschlichen Partner nicht funktioniert, kommt zunehmend das Tier ins Spiel, das ist ein Grund. Wir haben als Zweites das wiederbelebte Bild der idealen Familie, wo also der Hund und das Kind dazugehört, wir haben den Trend des Helfen- und Retten-wollens, was insbesondere den ganzen Bereich des Auslandstierschutzes betrifft." Hunde aus Tierheimen – in Osteuropa zumeist – sehen Tierschützer wie Sperlich nicht ganz unproblematisch, liefe da doch vieles unkontrolliert und in den Grauzonen von Recht und Gesetz.

Auch Züchter könnten sich vor Nachfragen kaum noch retten, sagt Heike Longino-Ziecke, Zweite Vorsitzende des Verbandes für das Deutsche Hundewesen VDH in Sachsen. "Es macht sich auch so bemerkbar, dass es viele gibt, die sagen, ich zahle das doppelte, wenn ich den kriege. Und so jemand würde bei mir schon mal keinen Hund kriegen, weil er jetzt einen Hund haben will, aber will er den auch noch in 15 Jahren oder in zehn Jahren?" Also ein ganzes Hundeleben lang, Tag für Tag, bei jedem Wetter, in guten wie in schlechten Zeiten.