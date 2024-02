Dennoch hält das die Banken und Sparkassen nicht davon ab, schon jetzt das Vorhaben zu kritisieren. Ludger Weskamp, Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands, lehnt die Pläne aus dem Bundesfinanzministerium ab, denn: "Das sind eher junge Menschen , Familien, Menschen, die ein geringes Einkommen haben, sodass es für die deutlich schwieriger wird, selber Eigentum zu erwerben. Schlicht und ergreifend, weil sie dann keine Kredite mehr bekommen oder zu schlechteren Bedingungen. In einer Zeit, wo wir so extreme Wohnungsnot haben, ist das aus unserer Sicht kontraproduktiv."

Noch härter geht die Deutsche Kreditwirtschaft, also der Dachverband der Bankenbranche, mit dem geplanten Gesetz ins Gericht. Es diskriminiere Personen mit geringem und mittlerem Einkommen, schrieb der Verband in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner. In einer Zeit, in der bundesweit rund 700.000 Wohnungen fehlten, sei das Vorhaben ein falsches politisches Signal.