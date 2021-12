"Der Nachweis ist in der Regel gegenüber der Leitung der Einrichtung zu erbringen", erklärt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Homepage. Nach Rechtsanwalt Thomas Kinschewski sei in der Praxis damit zu rechnen, dass in den Einrichtungen, wo die Impfung verpflichtend ist, dies auch ab nächstem Jahr vermehrt abgefragt werde: "Die Kontrolle findet grundsätzlich zunächst stichprobenartig statt, bis flächendeckend durchkontrolliert ist – anhand des amtlichen Impfausweises."