Herdenimmunität Unterschiedliche Impfquoten – wo stehen wir tatsächlich?

Warum die Impfquote nicht eindeutig zu bestimmen ist

Soviel also zur grundsätzlichen Rechnung. Dennoch gibt es tatsächlich eine gewisse Unsicherheit bei den Zahlen. Das RKI selbst geht davon aus, dass die Zahl der vollständig Geimpften etwa fünf Prozent höher sein könnte. Die Impfquote würde dadurch um rund drei Prozent steigen – also von fast 66 auf fast 69 Prozent. Die Immunologin Christine Falk erklärt die Diskrepanz: "Es durften ja auch Hausärzte und Hausärztinnen und die betriebsärztlichen Dienste impfen. Und da war zwar eine Vorgabe, dass das gemeldet wird, aber das ist nicht immer zu 100 Prozent auch so durchgeführt worden."

Das RKI sieht hier auch die schleppende Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schuld. So haben zum Beispiel bisher nur etwa die Hälfte der beim Meldesystem registrierten Betriebsärzte Impfungen über die Web-Anwendung gemeldet. Die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen und Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer, Doktor Ellen Lundershausen, glaubt, dass man in Zukunft die Meldekette anders organisieren könnte.