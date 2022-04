Einen Ärztemarathon hat auch die 15-jährige Lea hinter sich. Um sie zu schützen, möchte ihre Mutter nicht, dass der vollständige Name ihrer Tochter öffentlich wird, aber sie ist bereit, über ihre Erfahrungen zu reden. Genauso wie Thorben erlitt auch ihre Tochter nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung: "Wir hatten vor der Impfung ein kerngesundes, lebensfrohes Kind, was mit beiden Beinen im Leben stand, top in der Schule war. Und jetzt werden wir von allen Ärzten abgebügelt. Da will keiner drüber reden. Impfnebenwirkungen oder Impfschäden gebe es nicht. Wir wurden für verrückt erklärt, was wir jetzt wollen, warum wir ein MRT für unser Kind wollen."