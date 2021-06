Corona-Pandemie Verschlingen Impfstoffe Kapazitäten für andere Präparate?

Hauptinhalt

Viele Pharma-Unternehmen haben ihre Produktion auf Corona-Impfstoffe umgestellt. Das gilt auch für Firmen in Mitteldeutschland. In Dessau forscht IDT Biologika an einem eigenen Impfstoff und füllt aktuell das Serum von Johnson & Johnson ab. Mibe in Brehna produziert den Wirkstoff von Biontech. Unsere Userin Nancy Walden fragt sich daher: "Wenn so viel Impfstoff produziert wird – leidet dann die Produktion der Impfstoffe und Medikamente, welche die Firmen normalerweise produzieren?"