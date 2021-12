Und nun die lange Antwort. Ein Fünkchen Wahrheit steckt nämlich drin in dem, was die Impfgegner verbreiten. Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson – all diese Covid-19-Impfstoffe haben vor rund einem Jahr in der EU lediglich eine bedingte Zulassung bekommen. Sie dürfen nur für eine gewisse Zeit gespritzt werden – und zwar für ein Jahr. Das heißt tatsächlich: In wenigen Tagen verfallen die bedingten Zulassungen.