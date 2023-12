Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen Klaus Heckemann weist aber darauf hin, dass die Dunkelziffer in beiden Fällen erheblich sei, weil eben erst nach einem entsprechenden Labortest die Diagnose bestätigt ist. "Und der wird nur in seltenen Fällen gemacht. Nämlich nur dann, wenn man jetzt mal wirklich einen Patienten hat, bei dem die Schwere der Erkrankung größer als erwartet ist und man dann wissen möchte, was er wirklich hat." Heckemann zufolge ist die Dunkelziffer mindestens zehn Mal so hoch.

In Sachsen fehle es, so Heckemann, derzeit weder an ärztlichen Kapazitäten noch an Impfstoff. Grippe- und Coronaschutzimpfung erhalte man bei Hausärzten, aber zum Beispiel auch bei Kinder- und Frauenärzten oder in geschulten Apotheken.