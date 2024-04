Die Entertainment-Systeme, die mittlerweile in vielen Fahrzeugen verbaut sind, bieten eine große Bandbreite an multimedialen Nutzungsmöglichkeiten.

Daraus ergeben sich für die Hersteller auch konkrete Folgen. Die Benutzeroberflächen müssen so programmiert sein, dass sie die Medienvielfalt abbilden. "Das heißt, dass zum Beispiel Rundfunkangebote auch wirklich auffindbar sein müssen." Es dürfe nicht so sein, dass man in einem In-Car-Entertainment-System die Radioliste irgendwo in den Untiefen verstecke, sondern sie müsse tatsächlich sofort ansteuerbar sein.

Gerade in Deutschland sei die Regulierung durch die Landesmedienanstalten ausgeprägter als in anderen Ländern, erklärt Kirchner. "Das ist in der Tat ein Punkt, der für international agierende Hersteller natürlich immer ärgerlich ist, dass sie diesen Extra-Aufwand haben, ihre Systeme für ein einziges Land anzupassen." Nicht selten weckt so etwas Begehrlichkeiten in anderen Ländern, sodass die deutsche Regelung eine Art Dominoeffekt auslösen könnte.