Die Inflation in Deutschland erreicht im September erstmals seit mehr als 70 Jahren voraussichtlich wieder zweistellige Werte. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, beträgt die Teuerungsrate im Vergleich zum Jahresvergleich 10,0 Prozent.

So hoch war die Inflation in der alten Bundesrepublik zuletzt in den 50er Jahren. Im Dezember 1951 lag sie sogar bei 10,5 Prozent. Im wiedervereinigten Deutschland gab es solche Werte noch nie.