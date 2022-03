Schon kurz nach ihrer Amtseinführung verkündete Bundesinnenminister Nancy Faeser, sich der "größten extremistischen Bedrohung der Demokratie" entgegenstellen zu wollen: dem Rechtsextremismus. An dieser Bedrohungslage habe sich nichts geändert, erklärten Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt heute in Berlin. Die Ministerin will ihren Worten Taten folgen lassen und legte heute einen "Aktionsplan gegen Rechtsextremismus" vor.