Der Bundesgerichtshof gab lediglich der Klage gegen die Fitness- und Sportprogramm-Influencerin Luisa-Maxime Huss statt. Im Fall von Huss sei von einem Unternehmen die Werbung bezahlt worden. Der Gesamteindruck sei "übertrieben werblich", also ohne kritische Distanz gewesen. Bei solch einem "werblichen Überschuss" müsse die Werbung gekennzeichnet werden. Im Fall einer Himbeermarmelade hätte Huss die Werbung kennzeichnen müssen.

Im Fall von Cathy Hummels hatte diese in einem Beitrag auf ein Stofftier hingewiesen, das Nutzer über mehrere Klicks zum Hersteller führte. Aber Hummels hatte hierfür nach den gerichtlichen Feststellungen keine Gegenleistung des Unternehmens erhalten. Deshalb bestand in diesem Fall keine Kennzeichnungspflicht, erklärte der BGH in seinem Urteil.