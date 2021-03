Wer sie zum ersten Mal sieht, dürfte beeindruckt sein. Nicht nur ihre Größe ist heimischen Arten überlegen. Auch ihr Name und ihr Antlitz verschaffen Respekt. Ein Grusel-Klassiker stand Pate, erklärt der Spinnenforscher Robert Klesser: "Sie heißt Nosferatu-Spinne, weil man mit etwas Fantasie auf dem Vorderkörper der Spinne das Gesucht des Nosferatu, also des Vampirs, erkennen kann.“

Obwohl ihr Äußeres dem Betrachter Respekt einflößt, ist sie für den Menschen ungefährlich. Nur Insekten kann ihr Gift den Garaus machen. Sie gehört nach neuesten Erkenntnissen zu den sogenannten invasiven Arten, also zu den Tierarten, die in unser Ökosystem einwandern und heimische Arten verdrängen.

Die Nosferatu-Spinne ist mittlerweile schon im Süden Deutschlands entdeckt worden, aber auch in Nordrhein-Westfalen und in Bremen. Jüngst sorgte sie auch in Sachsen für Schlagzeilen. Das Naturkundemuseum Leipzig bestätigte den ersten Fund einer Nosferatu-Spinne.