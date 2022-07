Der asiatische Marienkäfer (siehe Bild ganz oben) ist eine invasive Art, die den heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer bedroht. Weil die asiatischen Käfer Unmengen an Blattläusen vertilgen, wurden sie in den 1980er-Jahren zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. 1988 tauchten dann erste Exemplare der Art in den USA im Freiland auf und ab Anfang der 2000er-Jahre auch in Europa. Das Problem: Der asiatische Marienkäfer frisst nicht nur fünfmal so viel wie der heimische Siebenpunkt, sondern vermehrt sich auch doppelt so schnell. Der asiatische Marienkäfer droht die heimischen Zwei- und Siebenpunktkäfer zu verdrängen und ist in einigen Regionen schon in der Überzahl.