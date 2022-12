4. August: Ein russisches Gericht verurteilt die US-Basketballerin Brittney Griner wegen illegalen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft in einem Straflager. Die zweimalige Olympiasiegerin, die zeitweise auch in Russland spielte, hatte bei einer Kontrolle an einem Moskauer Flughafen eine geringe Menge Haschisch-Öl bei sich. Am 8. Dezember wird sie im Austausch gegen den in den USA verurteilten Waffenhändler Wiktor But freigelassen.