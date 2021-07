Das Jugendamt im Landkreis Mansfeld-Südharz schritt im vergangenen Jahr so oft ein, wie selten zuvor: In hundert Fällen wurden Kinder aus ihren Familien geholt. Zum Vergleich: Im Vorjahr kam das nur 53 Mal vor.

Auch in Halle kamen im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 14 Prozent deutlich mehr Kinder in fremde Obhut. Im Saale- und im Burgenlandkreis kletterten die Zahlen jeweils um fast 40 Prozent nach oben. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamtes. Schuld an dem Anstieg sei auch die Corona-Krise gewesen, erklärt Wegner. Dass man die Kinder "24/7" daheim gehabt und nebenbei Homeoffice habe betreiben sollen, sei "Wahnsinn." Es gebe unabhängig vom Milieu Situationen, in denen eine Familie Hilfe brauche, sagt Wegner: "Eine Inobhutnahme ist ja nichts Endgültiges. Sie dient erstmal dazu, die größte Gefahr zu lindern und für das Kind eine Situation zu schaffen, in der es zur Ruhe kommen kann."