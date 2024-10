"Aura" ist das Jugendwort des Jahres 2024. Das teilte der Langenscheidt-Verlag am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse mit. Der Begriff kann sowohl positiv als auch negativ verwendet werden. In der Jugendsprache werde er häufig scherzhaft verwendet, wenn es um die Ausstrahlung einer Person geht. "Ich dachte, es gibt keine Stufe mehr und bin gestolpert – minus 50 Aura", nannte der Verlag als beispielhafte Verwendung.

Zu einem geflügelten Wort im Sport sei "Aura" im Jahr 2020 nach einem Bericht der "New York Times" geworden. Über einen Fußballer und in Anlehnung an einen Werbeslogan schrieb die Zeitung: "Solutions Are Expensive. An Aura Is Priceless." (Lösungen sind teuer. Eine Aura ist unbezahlbar.)