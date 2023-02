In November 2022 hat das Amtsgericht Konstanz ein weitreichendes Urteil gesprochen. Salvatore G. (33) ist Kellner in einem Restaurant in Überlingen am Bodensee. Das Gericht befand den gebürtigen Italiener des Drogenhandels und der Geldwäsche schuldig und verurteilte ihn zu insgesamt drei Jahren und sechs Monaten Haft.

Bemerkenswert an diesem Urteil ist aber etwas anderes: G. wurde auch wegen der Unterstützung einer ausländischen kriminellen Vereinigung verurteilt. Gemeint ist hier die kalabrische Mafia 'Ndrangheta. Nach MDR-Informationen handelt es sich dabei um das erste Mal, dass ein deutsches Gericht jemanden wegen der Unterstützung der 'Ndrangheta verurteilt. Viel mehr: Es dürfte das erste Mal überhaupt sein, dass die 'Ndrangheta in Deutschland gerichtlich festgestellt wurde .

Salvatore G. arbeitete als Kellner in Überlingen in einem Restaurant direkt an der touristischen Seepromenade. Ermittler zählen dieses Restaurant sowie zwei andere in Baden-Baden und in Radolfzell der Gruppierung zu. Zeitweise war G. sogar Geschäftsführer der Firma, die das Restaurant am Bodensee führte. Das Gericht ist der Auffassung, dass G. die Gruppierung aus San Luca bei ihren Drogengeschäften unterstützte.