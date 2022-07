Jörg Kachelmann: "Es ist so, dass man halt auf viele Tage hinaus doch ganz große Unsicherheiten hat. Und das eine Modell hat zum Beispiel für diesen berühmten Tag diese 45 Grad in Köln, von denen man gehört hat. Andere Modelle haben für denselben Tag nur 24 Grad vorhergesagt. Das bedeutet, man kann eigentlich acht, neun Tage voraus, bei einer solchen Wetterlage gar nichts sagen. Aber das bringt ja keine Klicks. Und deswegen muss man manchmal ein bisschen länger warten, bis sich das einigermaßen eingrenzt.



Diese Wettermodelle haben einfach unterschiedliche Berechnungsarten, unterschiedliche Rezepte. Die werden in unterschiedlichen Ländern gerechnet, und es ist wie bei einem Rezept für Quarkkeulchen. Am Ende heißt es Quarkkeulchen. Aber wenn man in 20 Restaurants geht und zu 20 Omas geht und vielleicht auch Opas, die das machen, dann ist es immer ein bisschen anders, weil die immer sagen: 'Ja, bei der Ausgangssituation mache ich ein bisschen was anders'. Und so ist das bei den Wettermodellen auch. Und erst wenn alle ganz nah beieinander sind – da wird das Beispiel mit den Quarkkeulchen dann ein bisschen schlechter, weil ich nicht genau weiß, wie ich das übersetzen soll – aber wenn sie sich sozusagen einig sind, dann sind wir auch relativ sicher, dass es dann wirklich so kommt."