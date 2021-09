So leitet auch Hans-Stephan Bosch inzwischen eine Experimentieranlage zur Kernfusionstechnik in Greifswald: "Um solche Kerne zu fusionieren, müssen sie mit hoher Energie zusammenstoßen. Deswegen brauchen wir diese großen Fusionsapparaturen, um heiße Gase oder Plasmen zu machen, in denen die Kerne dann so schnell sind, dass sie trotz der Abstoßung fusionieren können."