Günstigstes Wasser kostet 1,50 Euro

Das gilt auch für die Geschäfte in anderen Flughäfen. MDR AKTUELL hat bei zehn deutschen Airports nachgefragt: Ein-Euro-Wasser gibt es nirgends. Dafür ist der halbe Liter meist im Duty-Free-Shop für 1,50 Euro zu haben. Wasser ist also nicht so preiswert, wie die Hörerin es sich wünscht, aber halbwegs erschwinglich.

Das trifft auf die Mehrheit der Flughäfen in Deutschland zu, wie Isabelle Polders vom Flughafenverband ADV bestätigt: "Es ist die Mehrheit, aber es ist eben auch an jedem Standort unterschiedlich. An einem Standort läuft es über den Duty-Free-Betreiber, an einem anderen gibt es Getränkeautomaten oder Flaschen- und Wasserspender, wo man sich in einem Papierbecher Wasser ziehen kann."

Keine Richtlinie zu Ein-Euro-Wasser

Eine Regelung, ein Gesetz oder eine EU-Richtline dazu gibt es aber nicht. Vor sieben Jahren hatte die EU-Kommission Flughäfen lediglich aufgefordert, im Sicherheitsbereich den halben Liter für einen Euro anzubieten. Damals kamen viele Flughäfen der Aufforderung nach. Beispielsweise teilte der Frankfurter Flughafen mit, es habe im Duty-Free-Shop vor ein paar Jahren noch Ein-Euro-Wasser gegeben, doch alles werde teurer – nun koste eben auch das Wasser fünfzig Cent mehr. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich auf den Toiletten mitgebrachte Flaschen auffüllen.

Kostenlos geht es an einigen Flughäfen wie dem Frankfurter aber auch anders: Dort sind rund 30 Trinkwasserbrunnen aufgestellt, an denen man kostenlos sogar warmes Wasser zapfen kann. Mehr könnten die Flughäfen nicht tun, sagt Isabelle Polders. Für die Preise seien allein die Geschäftsbetreiber verantwortlich.

Das sieht auch die EU-Kommission so. Sie teilte MDR AKTUELL schriftlich mit: "Letztlich ist die Umsetzung eine wirtschaftliche Entscheidung der Flughafenbetreiber. Die Kommission arbeitet aber weiterhin daran, die derzeitigen Beschränkungen für die Beförderung von Flüssigkeiten, Sprays und Gelen abzumildern." Das allerdings tut die EU-Kommission seit 2014, ohne dass dabei Abmilderungen herausgekommen wären.