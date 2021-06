Das Problem: Bei Telegram greift das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht, das die großen sozialen Netzwerke in Deutschland verpflichtet, alle rechtswidrigen Inhalte zu löschen und das dann an den Staat zu melden.

Matthias Kettemann vom Lehrstuhl für Internetrecht und Völkerrecht an der Uni Jena erklärt, dass Plattformen wie Telegram, Signal oder Whatsapp, die ursprünglich dazu da waren, nur mit einzelnen zu kommunizieren, aus dem Gesetz herausfallen. Mittlerweiler habe sich Telegram aber weiterentwickelt und sei zu einer Art Facebook geworden: "In der Tat kann man über Telegram mit vielen anderen Menschen sprechen und große Gruppen machen. Dergestalt ist es gar nicht mehr so anders als Facebook. Aber das Gesetz ist eben nicht anzuwenden auf Telegram."