In der vergangenen Woche waren insgesamt vier große Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden. Zwei von ihnen liegen in dänischen, zwei in schwedischen Hoheitsgewässern. In den USA und in der EU geht man von einem Sabotageakt aus, hinter dem ein staatlicher Akteur steckt. Mehrere Länder wie etwa Polen machen Russland direkt dafür verantwortlich. Dessen Präsident Wladimir Putin beschuldigte, die, wie er sagte, "Angelsachsen".