Ein Blick auf die amtliche Unfallstatistik bestätigt das Bild: Dort, wo es 2021 öfter zu Unfällen gekommen ist, zahlen Fahrzeughalter im Jahr 2022 mehr. In allen drei Bundesländern passieren die meisten Unfälle in der jeweiligen Landeshauptstadt. Insgesamt gab es 2021 94.529 polizeilich erfasste Unfälle in Sachsen. In Sachsen-Anhalt waren es 66.841, in Thüringen 47.714. In diesen Städten liegt der Versicherungsbeitrag jeweils über dem Bundesdurchschnitt. Beim Großteil der Unfälle handelt es sich um Sachschadensfälle ohne besondere Härte oder Personenschaden. Bei den Unfällen mit Personenschaden zeichnet sich ein leicht anderes Bild.