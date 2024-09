Die Entwicklung hat quasi mit meinem Studium der Mechatronik Ende 2017 begonnen. Damals mussten wir uns als Team erst einmal finden und uns in die Drohnentechnologie einarbeiten, da es bei den vorherigen Projekten um ein Elektroauto oder ein elektrisches Motorrad ging und es somit wenig Überschneidungen gab. Außerdem war das Konzept der Drohne noch anders als heute. Die Drohne sollte in einem Winkel von 90° zum Boden starten und sich dann in der Luft in eine horizontale Fluglage bringen. Das war sehr komplex und stellte uns vor viele Herausforderungen, weshalb wir in dieser Zeit viele Abstürze hatten. Das änderte sich ein wenig, als wir uns entschieden, an der New Flying Competition 2020 teilzunehmen und die Form der Drohne zu der wurde, die wir heute noch verwenden. Es gibt zwei getrennte Antriebsstränge für Start und Landung, und die Drohne befindet sich bereits im Schwebeflug in ihrer späteren Fluglage. Wir hatten hier eigentlich nur einen größeren Absturz am Tag vor dem ersten Wettbewerb, als unsere Drohne in einem Baum gelandet ist und geborgen werden musste.