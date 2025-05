Ein solches Öko-System gibt es momentan aber weder in Deutschland noch in Europa. Hiesige Projekte sind also auf die digitale Infrastruktur in den USA angewiesen. Chips, sogenannte Hyperscaler für Cloud- und Rechenkapazitäten, Plattformen für das KI-Training – von all dem gebe es in Europa zu wenig, sagt Xu. "Wir können ja nicht die Hyperscaler in den USA nehmen für unsere digitale Infrastruktur". Denn wenn die Amerikaner Europa von heute auf morgen abschalteten, "sind wir verloren". Die Erfahrungen mit der Trump-Regierung hätten ganz deutlich gezeigt, dass Europa unabhängiger werden müsse, sagt Xu und schließt: "Es geht ums Überleben".