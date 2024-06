An ihre Grenzen stoßen sie, wenn kurzfristige Ereignisse eintreten oder neue Faktoren dazukommen. Am Beispiel der EM bezieht sich Müller beispielsweise auf 16-jährige Superstars, die noch in keiner Datenbank zu finden seien. Oder auf kurzfristige Verletzungen: "Das kann die KI nicht immer so schnell berücksichtigen. Je nachdem, wann eine Wette platziert werden soll und vielleicht noch gar nicht klar ist, wer verletzt ist oder wer nicht verletzt ist oder wer spielen darf", sagt Müller.