Hörer machen Programm Bundesliga: Wie halten es die Vereine mit dem Impfen?

Hauptinhalt

In Amerika wird derzeit der Fall des NBA-Basketballers Kyrie Irving diskutiert. Dieser will sich nämlich nicht impfen lassen, seine Liga, die NBA, hätte das aber gerne. Hörer Christian Kirchhoff hat das mitbekommen und fragt sich nun, warum die Diskussion in den USA so offen geführt wird und in Deutschland nicht – hier wisse man wenig über den Impfstatus in der Bundesliga, sagt er.