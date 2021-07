Jeden Morgen nach dem Frühstück gegen 8 Uhr putzen die Kinder der Kita Wichtelburg in Meißen ihre Zähne. Eine Erzieherin ist dabei, hilft und singt mit den Kindern ein Zahnputzlied. Auch mittags können die Kinder Zähne putzen, erzählt Kita-Leiterin Jasmin Adomeit. Das habe man in der Dienstberatung der Kita festgelegt, "weil uns das wichtig ist." Die Gesunderhaltung des Körpers sei Kitas im sächsischen Bildungsplan vorgegeben. Da zähle das Zähneputzen mit rein, erklärt Adomeit.

Ihre Kita ist eine von 14 der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Großraum Dresden. Der Verband teilte mit, dass in Nicht-Pandemie-Zeiten in allen Kitas mindestens einmal täglich geputzt wird. Das Deutsche Rote Kreuz erklärt, dass das die Kita-Leiterinnen und –leiter das Prozedere selbst entscheiden könnten, dies aber in Absprache mit dem Elternrat passieren solle.

Die Stadt Leipzig weist ihre Kitas an, die Zahnhygiene in den Alltag zu integrieren. In wie vielen städtischen Kitas vor der Pandemie geputzt und nicht geputzt wurde, konnte die Stadt auf Anfrage von MDR AKTUELL aber nicht beantworten. Es gebe zwar diverse Empfehlungen, aber keine landesweite Pflicht zum Zähneputzen, erklärt Sylvia Bellmann von der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege. Am Ende sei es die Entscheidung der Leitung, ob in der Kita Zähne geputzt werden oder nicht. Bellmann sagt, es gebe viele Gründe, die angebracht würden, warum das Putzen nicht möglich sei, etwa Personalmangel oder fehlende Räumlichkeiten.