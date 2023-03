Kinderkrankheiten wie Scharlach oder Hand-Mund-Fuß haben während der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren einen Tiefstand erreicht. So ist etwa während der Pandemie die übliche Scharlach-Welle bei Kita-Kindern nahezu ausgeblieben. Das führt jetzt, nach dem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen, zu einem intensiven Nachholeffekt mit teils schwereren Verläufen vor allem bei den nun älteren Schulkindern. Das geht aus dem Arztreport 2023 der Krankenkasse Barmer hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt worden ist. Der Schwerpunkt der Auswertung lag auf der Ausbreitung von Kinderkrankheiten.