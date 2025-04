Wir gehen sehr niedrigschwellige Wege. Wir klingeln an den Türen, besuchen die Eltern zu Hause, ohne uns anzumelden. Wir versuchen, in allen Bereichen erstmal zu sagen: "Glaub' an dich, mach' was aus deinem Leben und ich unterstütze dich dabei." Und nicht: "Ich erwarte in erster Linie von dir."

Nehmen wir mal die vielen Aufstocker, also alleinerziehende Mütter, die arbeiten gehen und nebenbei noch zum Jobcenter rennen müssen, um da ihr Geld zu holen. Da ist mein Vorschlag zum Beispiel, die Arbeit zu subventionieren. Das Jobcenter soll das Geld direkt an den Arbeitgeber überweisen und dann der Mutter mit aufs Konto, damit sie nicht noch zum Jobcenter gehen muss. Dann hat der Job auch wieder einen Wert. Dann wird die Arbeit subventioniert und sie muss nicht alimentiert werden. Da riefen mich gleich einige Leute vom Jobcenter an und sagten: "Das ist eine großartige Idee, können wir ganz schnell umsetzen und ist für uns viel weniger Bürokratie."