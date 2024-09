Stefan Abrahamczyk: So würde ich das nicht sagen. Wir sehen die Tendenz, dass er sich im Wald etabliert. Wir sehen hauptsächlich junge Pflanzen im Wald. Wir finden im westlichen Teil von Deutschland, also in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg, viele Pflanzen in siedlungsnahen Wäldern. Wir finden auch große Individuen, aber es ist nicht so, dass alles zugewuchert wird.