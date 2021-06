Etwas unkomplizierter läuft dagegen offenbar die Rückerstattung in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Juliane Worgt vom Kita-Landeselternrat in Thüringen teilte auf Anfrage mit: "Bei uns in Thüringen gibt es keine Probleme mit der Rückerstattung der Beiträge. Dies läuft sehr problemlos. Wenn Eltern Probleme haben bei der Rückerstattung, dann können sie sich an die Elternbeiräte wenden. Hilft dies nicht, sind wir dann als Landeselternvertretung zuständig und haben auch einen kurzen Draht ins Ministerium." Einzelfälle gibt es offenbar doch: So hat MDR AKTUELL erfahren, dass eine Mutter aus dem Landkreis Gotha auch noch auf aktuelle Beitragserstattungen wartet.