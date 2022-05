Sachsen: Verdi-Streikdemo in Dresden

Sachsen-Anhalt: GEW ruft zur Fahrt nach Leipzig auf

Thüringen: Warnstreiks in insgesamt drei Städten

Das sagen die Arbeitgeber zum Streik

In der bundesweit laufenden Tarifrunde der kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste haben die Gewerkschaften Verdi und GEW für Mittwoch in ganz Deutschland zu Warnstreiks aufgerufen. Sie rechneten im Vorfeld mit reger Teilnahme, weshalb auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele Kitas und Grundschulhorte den ganzen Tag geschlossen sind.

Am Montag gab es Warnstreiks in der Sozialarbeit, am Donnerstag soll es weitere in der Behindertenhilfe geben. Es geht um bundesweit etwa 330.000 kommunale Beschäftigte. Für sie führt Verdi die Verhandlungen gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb. Ihnen gegenüber steht die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).

In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden am 25. Februar und 22. März hatte es keine Einigung gegeben. Die Gewerkschaften fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere finanzielle Anerkennung.

"Wirklich pädagogisch arbeiten"

Verdi-Vizechefin Christine Behle beschrieb die Lage in den Kitas als "seit Jahren angespannt". Platzausbau und Ausweitung der Öffnungszeiten beim "gleichzeitigen Versäumnis, die Bedingungen in den Einrichtungen und in der Ausbildung zu verbessern", hätten die Fachkräfte an ihr Limit gebracht.

Verdi-Vize Behle: Die Situation ist seit Jahren angespannt." Bildrechte: dpa Auch die Coronavirus-Pandemie habe Spuren hinterlassen. Derzeit fehlten 20 Prozent des Personals und nach Krankenkassen-Angaben litten Kita-Beschäftigte besonders häufig unter Burnout.



Laut Verdi haben die Fachkräfte das Gefühl, ihren pädagogischen Aufgaben und den Kindern nicht gerecht werden zu können. Um "wirklich pädagogisch arbeiten" zu können, fehlten rund 173.000 Fachkräfte. Auch das führe dazu, dass 25 Prozent der ausgebildeten Berufsanfängerinnen und -anfänger schon nach den ersten fünf Jahren dieses Arbeitsfeld wieder verließen.



Deshalb fordert Verdi nun unter anderem mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung, um mehr Zeit für Kinder zu haben – neben der "finanziellen Anerkennung der gestiegenen Herausforderungen". Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert eine höhere Eingruppierung der Erziehungsdienste im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Sachsen: Demos in Dresden und Leipzig

In Sachsen rief die GEW in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Döbeln und Markkleeberg zum ganztägigen Warnstreik auf. In Leipzig finde zudem eine gemeinsame Demonstration mit Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Verdi veranstaltet eine Kundgebung in Dresden auf dem Postplatz mit einem Demonstrationszug durch die Altstadt.