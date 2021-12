Sonnenaktivität Kommt eine neue Kleine Eiszeit?

Steht uns eine neue Kleine Eiszeit bevor? Darauf deuteten jedenfalls vor einigen Jahren Forschungsergebnisse hin, über die groß berichtet wurde. Hannelore Bittner hat an MDR AKTUELL mit der Frage geschrieben, was aus diesen Prognosen geworden ist. "Wenn nicht, würde ich gerne wissen, wie man die zu erwartende Krise nur mit Windrädern und Photovoltaik in den Griff bekommen will", schrieb sie.