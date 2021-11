Also: wechselhaft, ja. Aber nicht in einer derart hohen Frequenz. Dennoch habe es insbesondere am Ende der Zeit der Neandertaler starke Veränderungen gegeben, sagt Kotthoff: "Dieses Aussterben vor einigen zehntausend Jahren, das wird durchaus in Zusammenhang gebracht mit rapiden Klimaänderungen. Unter anderem gibt es von Kollegen eine Publikation dazu, dass dies mit Vulkanausbrüchen zusammenhängt, dem sogenannten Kampanischen Ignimbrit. Und das sind natürlich schon Ereignisse, die zu abrupten Klimaänderungen führen können."

Die Ursache für die längerfristigen Klimaveränderungen in dieser Zeit müsse man aber nicht in Europa, sondern in der Arktis suchen, sagt der Geologe Michael Staubwasser, Professor an der Uni Köln: "Zu der Zeit hatten wir natürlich an den Polkappen weitaus größere Eisschilde als jetzt. Diese sind über längere Zeiten nicht so fürchterlich stabil, da gleitet hin und wieder mal etwas ab und es kommt zu Abkühlungen in der Umgebung." Man müsse es sich als ein zyklisches Abbrechen von Eis vorstellen, was zu einer starken Abkühlung im Ozean führte. "Dann dauert das ein paar hundert Jahre, bis es sich wieder erwärmt."