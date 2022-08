Dietmar Mehl: Das Thema Wasserknappheit ist zunächst eine Frage der Perspektive, das heißt,. des angestrebten Nutzens. Wasserknappheit kann also Gefahren bergen, etwa für die Trinkwassernutzung, die Bewässerung von Kulturen, die Kühl- und Brauchwassernutzung oder auch die Schifffahrt auf Binnenwasserstraßen. Wasserknappheit kann zunächst grundsätzlich überall auftreten. Besonders betroffen sind immer niederschlagsbenachteiligte Regionen in Deutschland; das gilt zuvorderst für größere Teile der neuen Bundesländer. Bei der mittleren Jahressumme der klimatischen Wasserbilanz nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Zeitperioden 1961 bis 1990 sowie 1981 bis 2020 zeichnet sich kurioserweise optisch nahezu die komplette ehemalige DDR mit negativen Werten ab; die DDR wird sozusagen "nachgezeichnet". Mit der klimatischen Wasserbilanz als Differenz aus Niederschlag und potentieller Verdunstung wird berechnet, inwieweit der Verdunstungsanspruch der Atmosphäre durch das Niederschlagsdargebot im Mittel der zugrunde gelegten Zeitreihe theoretisch befriedigt werden kann. Negative Werte weisen übrigens auf Trockenheit hin, was die verbreitete Problemlage verdeutlicht. Wasserknappheit in großen Flüssen und Strömen ist dagegen regelmäßig eine Folge verringerten Abflusses in den fluss-/stromoberhalb gelegenen Einzugsgebietsteilen. Die Ursache kann damit auch in anderen europäischen Ländern liegen, zum Beispiel Schweiz, Tschechien und Polen.

Die Ergebnisse, die sich auf Grund der Gravitations-Daten der Grace-Satelliten ergeben, sagen in der Tat etwas anderes. Nach meinem Kenntnisstand sind es aber bestimmte Regionen, die nach diese Daten besonders viel Wasser verloren haben: Gebiete in der Lüneburger Heide, in Baden-Württemberg und in Bayern. Egal, der offenkundige Wasserverlust ist auf jeden Fall sehr groß – in 20 Jahren so viel wie in den Bodensee passt. Wie der Unterschied genau zu erklären ist, kann ich nicht sicher sagen. Zu vermuten ist, dass sich größere Wasserverluste zunächst in den Böden zeigen. Dies zeigen ja auch die Daten des Dürremonitors Deutschland an. Die meisten Böden liegen, zum Teil deutlich, über dem Grundwasserspiegel. Grundwasserferne und bindige Böden (tonig, lehmig) haben bereits bei Betrachtung von nur zwei Meter Bodensäule ein Wasserbindevermögen gegen die Schwerkraft von einigen 100 Litern je Quadratemeter Bodenoberfläche – das sind bereits mehrere 1.000 Kubikmeter je Hektar. Viele Böden sind in den vergangenen Jahren durch hohe Verdunstung aber stark ausgetrocknet. Das wird mit dem mengenmäßigen Grundwasserzustand nicht oder nur teilweise bei grundwassernahen Böden, insbesondere Mooren, erfasst. Zudem reagiert das System – Boden, Grundwasserneubildung und Grundwasserabfluss – auch im Regelfall träge, weil hier zum Teil längere Prozesszeiten zu veranschlagen sind. Ich vermute aber, dass sich die Wasserhaushaltsprobleme zunehmend auch im mengenmäßigen Grundwasserzustand zeigen werden, zumal das Grundwasser immer stärker genutzt wird, zum Beispiel für landwirtschaftliche/gartenbauliche Bewässerung. Wir schauen bei derartigen Bewertungssystemen am Ende auch immer in die Vergangenheit, was natürlich Gefahren birgt.