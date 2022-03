In Sachsen-Anhalt ist der Landkreis Harz der mit der höchsten Inzidenz. Am Mittwoch lag er bei 2.640. In den Harzkliniken führt das zu einer Situation, die Pressesprecher Tom Koch so beschreibt: "Wir haben den höchsten Kranken- und Quarantänestand jetzt aktuell in der fünften Welle unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das bedeutet auch, wir sind dabei, unsere Betten in einzelnen Stationsbereichen zu verringern."