Reiner Rogowski ist der Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda. Seit Jahren kämpft er mit einem Problem: Seine Kliniken würden pflegebedürftige Patientinnen und Patienten oft nicht entlassen können. Es gebe Wochenberichte, in denen stehe: "Wir haben hier 24 Leute, die wir gerne entlassen wollen in ein Pflegeheim, in die Kurzzeitpflege oder eine andere Einrichtung. Das Problem ist: Wenn keine Heimplätze frei sind, kann man Pflegebedürftige auch nicht unterbringen." Seit Corona sei es laut Rogowski noch schwieriger geworden.