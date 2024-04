In allen anderen Fällen aber schon. Wer dann einen Schaden bemerkt, sollte möglichst schnell handeln und eine Schadensmeldung aufgeben: "Bei Beschädigungen oder teilweisem Verlust sollten die Schäden am Flughafen zum Beispiel an dem dafür vorgesehenen Lost-and-Found-Schalter oder ähnlichen Anlaufstellen möglichst sofort, aber in jedem Fall innerhalb von sieben Tagen, abgegeben werden", sagt Neumerkel.

Bei manchen Airlines lassen sich die Schadensmeldungen auch online abgeben. Betroffene sollten die Schäden möglichst genau dokumentieren. Die Verbraucherschützerin empfiehlt sicherheitshalber vor jedem Flug ein Foto des Gepäcks zu machen. So lassen sich Schäden am besten nachweisen.

Beim Schadensersatz bieten die Fluggesellschaften dann unterschiedliche Möglichkeiten an. Stefan Lau von Lufthansa nennt Beispiele: "An manchen Flughäfen, wie zum Beispiel in München oder auch in Frankfurt, kann der Gast direkt zur Lufthansa kommen und kann dort direkt einen neuen Koffer austauschen. Das bieten wir auf der einen Seite an, wenn wir sein Modell oder ein vergleichbares dahaben."