Kohleausstieg Was mit den Gebäuden der Kohleindustrie geschieht

18. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. In einem zweijährigen Projekt haben die Landesämter für Denkmalschutz bundesweit 8.000 Objekte der Kohleindustrie dokumentiert. Nun ist die Dokumentation abgeschlossen. Was bleibt in den Revieren von ihrer Industriegeschichte übrig?