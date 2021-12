Der Komiker Mirco Nontschew ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf seinen Manager Bertram Riedel. Die Berliner Boulevardzeitung "B.Z." zitiert eine Polizeisprecherin, wonach Nontschew in seinem Haus tot aufgefunden worden sei. Die Todesursache sei noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Nontschew wurde in Ostberlin geboren, im Juli 1989 – kurz vor dem Mauerfall – siedelte er nach Westdeutschland über. In den 1990er-Jahren zählte er zu den bekanntesten deutschen Komikern, auch durch seine Auftritte in der Comedy-Show "RTL Samstag Nacht". 1994 wurde Nontschew mit dem Bambi und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.