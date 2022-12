Es war Anfang März dieses Jahres, als ein Mitarbeiter der Freundschaftskreis GmbH in einer altersgerechten Wohnung bei Zwickau auftauchte. Er vertiefte eine Seniorin in ein längeres Gespräch über Liebe und Freundschaft. Am Ende legte er der 89-Jährigen einen Vertrag vor. 2.000 Euro sollte sie zahlen, in Raten. Eine Anzahlung in bar sei sofort fällig. Im Gegenzug bekäme sie fünf Kontakte von Männern zum Kennenlernen. Die Rentnerin unterschrieb.