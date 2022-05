Rein rechtlich ist das aber zumindest vom Grundsatz her in Ordnung. Denn der höhere Preis ist in solchen Fällen meist schon im ursprünglichen Vertrag vereinbart worden. Wer solche Preissprünge verhindern will, sollte sich deshalb am besten schon beim Vertragsabschluss die entsprechenden Kündigungsfristen notieren.