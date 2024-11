Ein dürres Weißbrot mit Marmelade am Morgen, verkochter Spinat mit Kartoffeln zum Mittag und abends eine Scheibe Schwarzbrot mit trockener Wurst. So oder so ähnlich sehen oft die Speiseteller im Krankenhaus aus. Keine Mahlzeit zum Gesundwerden. Das Essen ist ein Problemfall in vielen Krankenhäusern und eine Herausforderung für diejenigen, die hart kalkulieren müssen, damit die Patienten was auf den Teller bekommen.