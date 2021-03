In der zweiten Welle der Corona-Pandemie sind nach einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) die Fallzahlen anderer Krankheiten als Covid-19 in deutschen Krankenhäusern zurückgegangen. Vor allem bei Notfällen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen waren die Behandlungen rückläufig. In der Pandemiezeit zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 gab es demnach auch weniger Krebs-Operationen.

Der Report hat die Fallzahlen von AOK-Versicherten untersucht. Er kommt auch zu dem Ergebnis, dass der Rückgang der Fallzahlen anderer Erkrankungen geringer ausfiel als während ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Und das, obwohl in dieser Zeit mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt wurden. So lag der Rückgang ab Dezember bei 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der ersten Corona-Welle waren es noch 27 Prozent Rückgang.