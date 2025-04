Das Bild der Krankenkasse als träges Verwaltungsorgan würde den Kassen nicht gerecht. "Wenn alle im Gesundheitswesen so flexibel wären, was eigene Veränderungen anbelangt, wie die gesetzlichen Krankenkassen – ich denke nur an die Krankenhäuser beispielsweise – und wenn alle so sehr auf Effizienz getrimmt wären, dann hätten wir viele Probleme im Gesundheitswesen mit Sicherheit nicht", sagt Reiners.