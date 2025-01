Gleichzeitig seien auch die Kosten rasant gestiegen, erklärt der GKV-Sprecher – und zwar deutlich schneller als die Einnahmen. "Es gibt zwei besonders wichtige und dynamische Ausgabenbereiche. Das eine ist der Krankenhausbereich. Jeder dritte Euro, den die Krankenkassen ausgeben, geht an die Krankenhäuser. Allein im nächsten Jahr erwarten wir Mehrausgaben von sieben bis acht Milliarden Euro – in einem Jahr an zusätzlichen Ausgaben." Der andere Bereich seien die Arzneimittelausgaben. "Dort haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren insgesamt Ausgabensteigerungen von rund 40 Prozent gehabt", erklärt Lanz.